大谷翔平9月左膝动刀 天使总经理证实已上投手丘练投

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（法新社洛杉矶26日电） 美国职棒大联盟MLB洛杉矶天使投、打「二刀流」好手大谷翔平9月动左膝手术，总经理艾普勒（Billy Eppler）今天表示，大谷翔平，已经上投手丘练投。

25岁的日籍好手大谷翔平曾赢得2018年美国联盟的年度最佳新人奖，他在2018年接受「汤米约翰」（Tommy John）手术重建右臂韧带，目前复健过程已近尾声。

大谷翔平9月接受手术，治疗在投球时会困扰他的左膝伤势，那项手术迫使他暂停手臂的复健进度，还需要3、4周的时间。

在菜鸟年以投、打双栖身分于美国职棒打响名号后，大谷翔平在过去这一个球季，只以指定打击身分上场，在106场出赛中，缴出2成86打击率、18发全垒打、20支二垒安打、62分打点的成绩，另有12次盗垒的表现。

2018年大谷翔平以投手身分先发10场，在51.2局投球中送出63次三振，防御率是3.31。

大谷翔平预计2020年恢复「二刀流」的角色，但天使尚未表示是否希望他在3月26日开打的2020年球季做好投球准备。

在2020年球季，大谷翔平预计每周为天使投一场比赛，并以指定打击身分，每周为天使出赛3到4场。

© 2019 AFP