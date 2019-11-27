川普佛州过感恩节 弹劾案阴霾持续笼罩

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（法新社华盛顿26日电） 美国总统川普今天前往佛罗里达州举行造势活动前，在推特发文批他的政敌是「华府之狼」，接着他将在佛州住处度过感恩节，不过度假兴致早已被弹劾案给破坏掉。

联邦众议院司法委员会宣布弹劾案下一阶段听证会将在12月4日召开，川普在阳光之州度过这周剩余几天的假期时，毫无机会躲过政治风暴乌云。

司法委员会民主党籍主席纳德勒（Jerry Nadler）宣布弹劾案进入新阶段时邀请川普出席。他说：「委员会期待您的参与。」这个阶段可能将草拟弹劾条款。

不过，川普以在推特大发雷霆，批评「华府之狼与假新闻媒体」开启这一天。

川普今天稍晚将在佛罗里达州举行集会，向他的右翼票仓选民取暖，持续以他喜爱的方式应对危机时刻。

佛州是2020年总统大选兵家必争之地，在川普宣布将住处从出生地纽约改到佛州后，这里最近成为他的法定居住地。

外界预期，川普将在载着红帽的死忠川粉力挺下，利用造势强调他对共和党的掌控，并表明准备好迎战近代可能最两极化且最激烈的总统选战。

之后，他将回到佛州大西洋沿岸的海湖俱乐部（Mar-a-Lago）度假。然而，川普对他所称的民主党「猎巫行动」日益感到挫折且愤怒难平，海湖俱乐部的悠闲氛围不太可能可安抚他的情绪。

就连每年在白宫赦免两只巨大火鸡的短暂仪式，也能与弹劾案扯到边。

川普在玫瑰花园向宾客开玩笑说：「它们已经收到传票，星期四将出现在谢安达（Adam Schiff）的地下室。」他指的是率领弹劾调查的众院情报委员会主席。

川普也不忘挖苦他几乎天天骂在做「假新闻」的媒体，说记者应该很爱今天的新闻，因为「火鸡跟秃鹰关系十分密切」，暗示媒体是嗜血秃鹰。

气象预报说，川普位于海湖俱乐部的高尔夫球场与私人住处这周天气温和宜人。但在冷风刺骨的华府，民主党人打算在感恩节假期加班，试图快速通关让川普成为美国史上第3位遭到弹劾的总统。

川普遭控滥用职权，敦促乌克兰宣布对他2020年主要对手拜登（Joe Biden）展开政治调查。等到司法委员会草拟出弹劾条款，民主党人把持的众院全院便可对弹劾案举行表决。

© 2019 AFP