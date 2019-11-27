川普改革环保法规 6大科学刊物总编同声批

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（法新社华盛顿26日电） 「科学」、「自然」和「刺胳针」等6大科学性刊物总编辑今天同声批评，美国环境保护署（EPA）研拟中的新管制规定，将使制定环境与公共卫生政策的科学进程受限制。

在川普掌权下，环境保护署增加多项松绑环境管制规定的行动。

然而，一项已进入定稿阶段的新管理规范将带来更重大影响，限制环境保护署人员草拟新规时可引据的研究范围。

这项新规以透明化为由，要求环境保护署决策者只能采用以公开资料为基础的研究报告。

如此一来，好比说要采用以个案医疗资料为基础的无数个研究报告，就会变得不可能。

这类显示空气污染对生活品质影响的分析，却是大量环境管制规定的基础。

根据「纽约时报」报导，环境保护署也打算让透明化规定溯及既往，这将使各界对行之数十年的空气品质、水中含汞量或油漆含铅量管制规定产生怀疑。

「科学」（Science）、「自然」（Nature）、「公共科学图书馆」（PLOS）、「国家科学院学报」（PNAS）、「细胞出版社」（Cell Press）和「刺胳针」（The Lancet）等6大刊物总编辑写道：「作为同侪审查刊物的领导者，我们支持公开分享研究资料，但有些报告基于机密考量，不能不加选择地完全共享所有资料，我们也认同这些科学研究的有效性。」

他们指出，基因研究有助研究人员发现会导致某些疾病的（基因）突变。

这些总编辑主要担心的是，即使新规不溯及既往，也会在需要更新时削弱管制规定。

他们写道，「那将是个大灾难」。

法新社报导，环境保护署至今尚未宣布新规定稿日期。（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

© 2019 AFP