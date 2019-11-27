德国社民党新党魁将揭晓 梅克尔政治生涯添变数

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（法新社柏林27日电） 德国总理梅克尔的未来政治生涯充满变数，主因她的联合政府伙伴社会民主党（SPD）30日将公布新任党魁决选结果，这攸关社民党是否还会留在梅克尔领导的执政联盟。

新任党魁选举结果将决定社民党是否会留在梅克尔（Angela Merkel）领导的执政联盟直到2021年。梅克尔预计2021年卸下总理职位并退出政坛。

由于社民党在今年5月欧洲议会（European Parliament）选举失利，前党魁那勒斯（Andrea Nahles）6月辞职，引发新党魁之争。

这是社民党自1863年成立以来，首度将由一男一女组合接下领导政党的重任，这与绿党（Greens）目前采用的模式相同。

这次社民党党魁选举结果不再交由参与党大会的1000名代表决定，而是开放全党42万6630名成员投票，这是本次选举另一项新颖之处。

社民党将于30日宣布选举结果，并于12月6日至8日在首都柏林举行党大会。

虽然这场选举非常重要，但外界对此并未感到特别兴奋。中间偏左的社民党目前正与极右派的另类选择党（AfD）争夺民调第3名位置，民调前两名分别为梅克尔领导的中间偏右基督教民主党（CDU）与绿党。

社民党党魁选举首轮投票中，只有53%社民党党员参与投票，得票最多的两组候选人进入决选。

进入决选的两组候选人分别是萧兹（Olaf Scholz）和盖维兹（Klara Geywitz）、沃尔特-波杨斯（Norbert Walter-Borjans）和艾斯肯（Saskia Esken）。两组人选分别在首轮投票拿下22.7%和21%的得票率。

假设萧兹和盖维兹胜选，将让担任14年总理的梅克尔感到如释重负，因为现任副总理兼财政部长萧兹和盖维兹都希望社民党留在执政联盟。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

© 2019 AFP