抖音海外版谈新疆集中营 美国少女影片爆红

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（法新社北京27日电） 美国一名少女在中国短影音平台「抖音」海外版TikTok上传一段影片，起初看似教人如何夹睫毛，但她话锋一转，突然谈起新疆的再教育营，她目前被TikTok暂时停权，但影片仍可观看。

17岁的阿济兹（Feroza Aziz）在23至25日之间共上传了3则和维吾尔族穆斯林在中国处境有关的影片，第一则影片吸引150万次观看、将近50万点赞。影片被网友搬移到推特，又有超过500万次观看。

在这则40秒影片中，阿济兹手上拿着睫毛夹，教大家如何夹睫毛，但突然话锋一转。她说：「首先，你要拿起你的睫毛夹，然后夹住你的睫毛，接着你要放下睫毛夹，用你正在使用的手机，去查询中国怎么在新疆建集中营。」

她一边继续夹睫毛，一边冷静说明集中营让维吾尔族家庭骨肉分离，还绑架、谋杀和强暴他们，强迫穆斯林吃猪肉、喝酒、改变信仰，如果不这么做就会遭到杀害，进去集中营的人少有活着出来。

她表示：「这是另一场犹太人大屠杀（Holocaust），但却没有人在谈论。请关注这件事情。」阿济兹最后又回到美妆题材，拿起睫毛夹作结论。

她在另一则影片中也解释，她之所以把影片伪装成美妆影片，是怕TikTok把她的影片下架。

她告诉读者，即使他们年纪小，也可以把这些事情传出去，利用科技把这些讯息传达给全世界的人、传达给可以做出改变的人；至于年纪足够投票的人，则应该选出能帮助这些人的人，不要总说自己无力改变。

阿济兹上传3则影片后就停止更新。她之后在推特表示，TikTok将她停权一个月，但这无法让她噤声。她的TikTok和推特简介里都表示，她是一个试图唤起大众关注的穆斯林。

TikTok发言人表示：「TikTok不会因为政治敏感度而审核影片。」如果阿济兹是在中国版抖音上传，影片恐怕不会出现在大众面前。

发言人指出，TikTok在11月15日把阿济兹的一个旧帐号永久停权，因为她上传了一些与恐怖主义相关的内容，违反规定。TikTok也在11月25日禁止阿济兹的智慧型手机登入，不过也和这则中国影片无关。

发言人表示：「她的新帐号以及新影片，包括这则和睫毛有关的争议影片都不受影响，可以继续观览。」

虽然中国抖音会将批评共产党的影片下架，但TikTok表示，对于其他地区用户不会采取相同作法。除了阿济兹的影片之外，TikTok上也有其他讨论维吾尔族再教育营的影片，但阿济兹的影片引发最多关注。

© 2019 AFP