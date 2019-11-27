梅兰妮亚巴尔的摩反毒演讲 台下学生嘘声不断

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（法新社马里兰州巴尔的摩26日电） 美国第一夫人梅兰妮亚．川普（Melania Trump）今天到东岸城市巴尔的摩展开反毒演讲时，罕见被狂嘘。

美国政治原本就很尖锐，但多半不会牵连到第一夫人，对梅兰妮亚也一样，尽管她丈夫上台后得罪不少人。但她今天走上「巴尔的摩青年峰会」（Baltimore Youth Summit）舞台，探讨鸦片类毒品防范议题时，现场多半是国、高中生的观众却爆出嘘声与尖叫。

她开始演讲，并祝孩子拥有「健康无毒的人生」时，台下依旧高声谈话不断。演讲结束时，甚至有更多嘘声与欢呼声交错。

川普7月一席话激怒巴尔的摩人，他当时推文抨击这个人口60万、非裔人口为大宗、选民多支持民主党的历史港都为「老鼠横行、恶心脏乱」之地，不适合人类居住，并批评选区涵盖巴尔的摩大部分地区的民主党籍非裔联邦众议员康明兹（Elijah Cummings）。康明兹已于10月过世。

民主党多位国会议员形容川普的挑衅攻击是种族歧视，巴尔的摩市长杨恩（Bernard Young）更说川普的发言「完全让人无法接受」。

反弹声浪隆隆下，川普并未应邀前往访问巴尔的摩，但他和梅兰妮亚10月亲临华盛顿国民主场观看美国职棒大联盟MLB世界大赛时，虽在自家地盘，华府民众却大多倾向支持民主党，因此遭现场球迷狂嘘大喊「把他关起来」。

© 2019 AFP