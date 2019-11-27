欧洲议会今投票 欧盟执委终将诞生

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（法新社法国史特拉斯堡26日电） 欧洲联盟执行委员会（European Commission）下届主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）明天将对欧洲议会介绍执委团队，盼终能摆脱艰辛的移交过程，顺利上任。

先前担任德国国防部长的范德赖恩原希望1个月前上任欧盟执委会主席，但因执委人选问题延宕。

范德赖恩12月1日展开任期时将面临可怕的简报，而在欧盟推动的「法德马达」（Franco-German motor）失败之后，61岁的范德赖恩也得面对先前的顶头上司德国总理梅克尔（Angela Merkel）与法国总统马克宏（Emmanuel Macron）益发不合的问题。

但在那之前，她先得说服史特拉斯堡（Strasbourg）的欧洲议会议员支持她挑选的执委成员。这些执委是从除了英国之外的欧盟各个会员国各选1位出来。

范德赖恩最先提名的执委人选有3人在欧洲议会确认程序中遭到否决，这种让执委会主席碰一鼻子灰的情况前所未见，一开始就削弱了范德赖恩的威信。

尽管如此，欧盟外交界和议会领袖都审慎乐观地认为，范德赖恩终将在今天中午的投票中清除障碍。

© 2019 AFP