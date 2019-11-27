民主党初选民调出柜市长夺第2 华伦声势下滑

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（法新社华盛顿26日电） 民调今天显示，美国民主党总统提名战上，年轻有为的出柜市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）支持率冲上第2；先前位居领先的进步派联邦参议员华伦则因健保提案不受选民青睐，声势暴跌。

根据奎尼匹克大学（Quinnipiac University）最新民调数据，年仅37岁的印第安纳州南本德（South Bend）中间派市长布塔朱吉，支持率一举超越主要自由派参选人华伦（Elizabeth Warren）及联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders），攀上第2，仅次于全美声势居高不下的前副总统拜登（Joe Biden）。

拜登获24%民主党籍和倾民主党的无党籍选民支持，位居第一，支持率比奎尼匹克大学上次在10月24日的民调提高3个百分点，踢下华伦重回领先位置。

布塔朱吉支持率从10%跃升至16%；华伦则砍半从28%落至14%，排名第3；桑德斯下滑3个百分点至13%，排名第4。

这场针对民主党希望由谁出线于明年11月挑战总统川普的民调显示，最近才决定参选的前纽约市长亿万富翁彭博（Mike Bloomberg）以3%支持度位居第5。

奎尼匹克大学这次针对1355位选民进行的民调，距离在爱阿华州登场的全美首场初选仅剩9周，而布塔朱吉在爱阿华州支持率已飙升至第一。

不过布塔朱吉在真清晰政治（RealClearPolitics）的全美民调中仍位居第4，落后拜登、桑德斯及华伦。

华伦提出的健保案会废除私人保险公司，引发选民反弹，原本蒸蒸日上的支持率从此一路走跌。

© 2019 AFP