美中贸易谈判乐观情绪激励 亚股多收高

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（法新社香港27日电） 由于美国总统川普昨天表示，美中贸易谈判正处于「最后的阵痛」，市场对中美很快就会达成初步贸易协议的期望越来越高，带动亚洲股市今天大多收红。

不过，观察家表示，虽然外界普遍认为美中两国很快就会达成协议，但由于鲜少传出美中贸易谈判的细节，导致市场弥漫不确定性，对此，投资人仍可能感到不安。

亚洲股市今天终场大多上涨，主因受到华尔街股市昨天收盘再创新高激励，再加上北京和华府发表的言论为全球证券交易所增添信心。

川普昨天说：「我们正处于一项非常重要协议的最后阵痛期，我想你们可以说，这是历来最重要的贸易协议之一。」

香港股市恒生指数终场上涨0.2%，收26954.00点。中国电商巨擘阿里巴巴昨天在香港挂牌，交易首日就以大涨逾6%作收，今天盘中一度涨幅逾3%。

东京股市日经225指数收盘上扬0.3%，收23437.77点。雪梨股市涨0.9%，新加坡股市小涨0.2%，首尔股市上涨0.3%，台北股市收涨0.6%。威灵顿股市上涨0.7%，孟买股市上扬0.5%。

不过，上海综合指数下挫0.1%，收2903.19点。中国国家统计局今天公布的数据显示，10月全国规模以上工业企业利润年降9.9%，凸显中国这个全球第2大经济体持续存有的问题。（译者：李宛谕/核稿：刘淑琴）

© 2019 AFP