美国名导评论川普：他的自恋救了美国

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎26日电） 美国知名导演李察林克雷特（Richard Linklater）今天表示，川普的「致命自恋」倾向是唯一阻止这位美国总统跟外国打仗的事物。

「爱在黎明破晓时」（Before Sunrise）的「爱在」系列三部曲、「年少时代」（Boyhood）与「年少轻狂」（Dazed and Confused）导演表示，川普之所以「本能地厌恶战争」，是因为「这会把注意力转到其他事情，而非他身上」。

李察林克雷特在自己作品位于巴黎的大型回顾展上表示：「如果你在战争之中，你得做很多事情，你必须出现在会议上、阅读备忘录、做决定，根本无法整天看电视发推文。」

李察林克雷特说，自己眼睛简直离不开民主党掌控的联邦众议院发起的弹劾调查听证会。「人们问我有没看好电影，我都说没有，我把时间花在看弹劾调查听证会上，这是目前台面上最赞的实境秀。」

这位德州出身的导演说，若川普2020年赢得另一个4年任期，他担心美国政治体系会出现巨大破坏。

他暗指2016年选举发生俄罗斯干预美国选举的「通俄门」丑闻表示：「我很乐观，但我的乐观带点对体制的愤世嫉俗。（俄罗斯总统）蒲亭（Vladimir Putin）能让他再度获胜吗？」

「选举人团制度下，他或许真的可以。我今天读到，他（下一次选举的普选票）可以输个500万票依旧可续当美国总统，这太可怕了。」

但59岁的他却表示，川普不是美国史上最烂的总统，「至少他还没开战，他显然是世上最烂的大烂人，但还不是最糟糕的总统，他没有敌尸计数」。

他说，发动一连串反恐战争的前美国正副总统小布希（George W. Bush）跟钱尼（Dick Cheney）「杀了很多人。而现在唯一防止我们打仗的，是他（川普）的自恋，这是我的理论」。

「现在情况是，他的致命自恋让我们免于暴力，不过如果他认为这么做对自己有利的话，他可能会诉诸于此。」

© 2019 AFP