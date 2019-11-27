萨摩亚麻疹疫情33死 专家：达到高峰后会趋缓

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（法新社威灵顿27日电） 太平洋岛国萨摩亚（Samoa）政府官方数据显示，国内麻疹疫情死亡人数今天达到33人，病例数则增加249人至2686人，但专家认为疫情可能在近期内达到高峰，之后会有所趋缓。

纽西兰奥克兰大学（University of Auckland）疫苗学家佩托西斯．哈里斯（Helen Petousis-Harris）表示，萨摩亚全国仅20万人口提供麻疹病毒有限的传播范围，且强制接种应该也会有助于控制疫情。

她告诉法新社：「若没有干涉，疫情会自然发展，最终就会消亡殆尽。鉴于现在进行大规模疫苗接种，本周或下周可能是疫情高峰，然后开始趋缓。」

佩托西斯．哈里斯指出，有了疫苗接种计画，加上政府限制民众公开集会将有助于控制疫情。

孩童容易感染麻疹，通常会出疹子且发烧，也会造成脑部受损甚至丧命，萨摩亚目前就有29名死者是不超过4岁的儿童。

佩托西斯．哈里斯还提到，因为从通报首起麻疹案例后，延误超过4周才宣布紧急状态，使得疫情进一步恶化。

联合国儿童基金会（UNICEF）已紧急提供萨摩亚超过11万剂麻疹疫苗，而来自澳洲和纽西兰的医疗团队正协助接种计画。

同为大洋洲国家的东加（Tonga）和斐济（Fiji）也爆发麻疹疫情，但相较轻微得多，至今并无死亡病例，因为这两国人民的疫苗接种率较高。

© 2019 AFP