与法国外交龃龉 土耳其控马克宏赞助恐怖主义

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（法新社伊斯坦堡28日电） 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天再次责难土耳其在叙利亚境内的攻击行动，土耳其则指控马克宏赞助恐怖主义。

土耳其上个月对叙利亚境内库德族带领的武装团体发动攻击，土国总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）称此举是针对库德族民兵团体「人民保卫军」（YPG）与伊斯兰国（IS）团体的「恐怖分子」。

但艾尔段这项行动也招致外界对土耳其的批评，认为攻击YPG，是削弱对抗IS余孽的力量，因YPG先前是对抗IS的先锋。

一再责难土国攻击行动的马克宏今天又表示，土耳其为盟邦带来一个「既成事实」，那就是危害到反IS联盟的行动。

马克宏此语引起土耳其激烈反应，并指控法国意图在叙利亚建立库德族国。

土耳其国营安纳杜鲁新闻社（Anadolu Agency）引述外交部长卡夫索格鲁（Mevlut Cavusoglu）表示：「无论如何，他（马克宏）在赞助恐怖分子组织，他定期在艾里赛宫（法国总统府）接见他们。」

土耳其视YPG为库德工人党（PKK）的分支，PKK过去35年在土国境内活动叛乱，被土耳其与西方盟国列入恐怖组织黑名单。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP