东南亚运动会开幕前抱怨不断 菲总统杜特蒂要查

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（法新社菲律宾克拉克29日电） 东南亚运动会将于明天正式展开，但是一团混乱的筹备工作，尤其在最后关头出现的相关设施建设和后勤问题，引来连串抱怨，菲律宾总统杜特蒂为此要对筹委会展开调查。

数千名运动员涌入史上最大规模的东南亚运动会，但对包括交通、住宿和食物的抱怨不断增加。此外，这次赛事也受到下周将袭击菲律宾的台风威胁。

尴尬的筹办单位出面道歉，并承诺会做得更好，但在加上#SEAGamesfail标签的抱怨逐渐增加后，杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨晚介入此事。

他告诉记者：「我说，让我们来调查，我们现在处于筹备过程中最紧张的阶段，请不要再制造风暴。」

他表示：「对我个人来说，我们为了这项活动投入许多金钱，现在我理所当然的认为，当有这样钜额的经费投入，事情应该可以运作得很顺利，但显然有些地方可能出了问题。」

不过菲律宾东南亚运动会筹办委员会（PHISGOC）主席凯耶塔诺（Alan Peter Cayetano）稍早仍旧保持乐观。

他说：「首先，这次活动将会办得很成功。当东南亚运动会结束，你会为你的国家、你的运动员感到非常骄傲。」

除了自己能掌握的事，菲律宾也得面临台风问题，国家天气预报机构警告，台风正持续增强。

菲律宾东南亚运动会筹委会表示，台风北冕（Typhoon Kammuri）瞬间最大阵风每小时170公里，最大平均风速每小时140公里，目前正往位于菲国北部的比赛场馆方向前进，预计下月3日登陆。

© 2019 AFP