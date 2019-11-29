中国环球电视网播认罪影片 郑文杰向英国通讯管理局投诉

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（法新社伦敦28日电） 英国广电主管机关通讯管理局（Ofcom）今天说，英国驻香港总领事馆前职员郑文杰投诉中国环球电视网（CGTN）播出他被迫承认嫖娼的影片，他们已对此展开调查。

英国通讯管理局在简短声明中说：「我们已接获投诉，与CGTN播出的节目内容有关，我们优先列入评估。」

人权组织「保护卫士」（Safeguard Defenders）稍早表示，郑文杰已提交针对CGTN的投诉。CGTN在英国持有广播许可证。

「保护卫士」说，中国国营的CGTN播出的内容，包括「直接的谎言、侵犯他的隐私情事，以及将未经证实的指控当作事实报导」。

香港公民郑文杰（Simon Cheng）今年8月8日入境深圳后失联，家人四处求援，中国外交部随后证实对郑文杰行政拘留15天。郑文杰上周接受英国广播公司（BBC）专访，揭露他在中国遭到刑求逼供的过程。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）召见中国驻英大使刘晓明要求解释。拉布表示，中国有关当局「可耻」、「骇人」的行为已违反国际法。

中国公安之后在微博公布影片，声称郑文杰坦承嫖娼。郑文杰否认这项指控，并表示他被迫供认。

郑文杰向英国通讯管理局投诉说，中国国营报纸和CGTN后来都公布他认罪影像。「保护卫士」网站可见他的投诉内容。

郑文杰还表示：「这项播放内容是直接回应我接受英国媒体和其他国际媒体的访问，意图将虐待我的过程描述为合法正当。」

「这项播放内容不仅违反广播电视管理规则（Broadcasting Code），还包括直接且容易证明的谎言。」

© 2019 AFP