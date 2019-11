为噤声受害者说话 义大利展出家暴X光片

广告 继续浏览后续

(法新社米兰28日电) X光片能诉说的,可能比语言文字还多,甚至可为被迫噤声的暴力受害者发出无声呐喊。一座位于义大利米兰的医院为唤起公众对相关议题的重视,近日举行家暴受害妇女X光片展。

11月25日是联合国「消除对妇女暴力国际日」(International Day for the Elimination of Violence against Women)。为让社会正视家暴问题,米兰圣嘉禄.鲍荣茂(San Carlo Borromeo)医院59岁的创伤外科医师玛丽亚.范达多利(Maria Grazia Vantadori)发起在院内举行受暴妇女X光片展。

展览呈现家暴受害妇女在院内拍摄的X光片。玛丽亚.范达多利说,她的用意是将个人26年行医期间亲眼见证的残酷现实摊开在公众目光下。

尽管被施暴后,女性来到医院寻求协助时可能满身鲜血和伤口,一些人甚至有烧烫伤,或遭泼强酸,玛丽亚.范达多利仍选择以较「不煽情」的方式,也就是黑白色调X光片,呈现家暴后果。她认为这样的手法比较有力量。

她告诉法新社:「我不希望展览血淋淋,只想呈现真实不虚的事物。这是在诉说真相,没有虚构造假。」

「X光的好处是显示大家大体上都是一个样。我们的骨头都一样。这意味这些X光片可能属于任何一位女性。」

义大利研究机构Eures的数据显示,去年义大利有142名女性死于家暴,较前年成长0.7%。

根据义大利国家统计局(ISTAT),义大利近5年有53万8000名女性遭伴侣施暴或性虐待。

不过,专家指出,这些数据偏保守,因为许多女性不愿将问题公开。

圣嘉禄.鲍荣茂医院大厅展出10多张X光片,包括断鼻、碎裂腕关节和断裂的肋骨和胫骨。X光片穿插搭配匿名受暴女性的文字叙述。

其中一名妇女叙述伴侣如何拿她的脸重击厨房墙面并痛殴她43次。她说:「我计算他(伴侣)的挥拳次数,以转移我对疼痛的注意力,否则我早就死了。」

在其中一张最震撼人心的X光片中,一把屠夫用长刀直直插入胸腔。受暴女性奇迹生还。

玛丽亚.范达多利指着这张X光片说:「我的职责就是确保不让这样的事发生。」身为外科医师,她不认为自己的专业角色仅止于处理病患的生理创伤。

为协助终止家暴的恶性循环,圣嘉禄.鲍荣茂医院已设立专责服务中心,为受暴女性提供各项心理、社会和法律支持。此中心目前服务对象有高达40%来自义大利境外,因此也需要跨文化沟通人才加入。

