为噤声受害者说话 义大利展出家暴X光片

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（法新社米兰28日电） X光片能诉说的，可能比语言文字还多，甚至可为被迫噤声的暴力受害者发出无声呐喊。一座位于义大利米兰的医院为唤起公众对相关议题的重视，近日举行家暴受害妇女X光片展。

11月25日是联合国「消除对妇女暴力国际日」（International Day for the Elimination of Violence against Women）。为让社会正视家暴问题，米兰圣嘉禄．鲍荣茂（San Carlo Borromeo）医院59岁的创伤外科医师玛丽亚．范达多利（Maria Grazia Vantadori）发起在院内举行受暴妇女X光片展。

展览呈现家暴受害妇女在院内拍摄的X光片。玛丽亚．范达多利说，她的用意是将个人26年行医期间亲眼见证的残酷现实摊开在公众目光下。

尽管被施暴后，女性来到医院寻求协助时可能满身鲜血和伤口，一些人甚至有烧烫伤，或遭泼强酸，玛丽亚．范达多利仍选择以较「不煽情」的方式，也就是黑白色调X光片，呈现家暴后果。她认为这样的手法比较有力量。

她告诉法新社：「我不希望展览血淋淋，只想呈现真实不虚的事物。这是在诉说真相，没有虚构造假。」

「X光的好处是显示大家大体上都是一个样。我们的骨头都一样。这意味这些X光片可能属于任何一位女性。」

义大利研究机构Eures的数据显示，去年义大利有142名女性死于家暴，较前年成长0.7%。

根据义大利国家统计局（ISTAT），义大利近5年有53万8000名女性遭伴侣施暴或性虐待。

不过，专家指出，这些数据偏保守，因为许多女性不愿将问题公开。

圣嘉禄．鲍荣茂医院大厅展出10多张X光片，包括断鼻、碎裂腕关节和断裂的肋骨和胫骨。X光片穿插搭配匿名受暴女性的文字叙述。

其中一名妇女叙述伴侣如何拿她的脸重击厨房墙面并痛殴她43次。她说：「我计算他（伴侣）的挥拳次数，以转移我对疼痛的注意力，否则我早就死了。」

在其中一张最震撼人心的X光片中，一把屠夫用长刀直直插入胸腔。受暴女性奇迹生还。

玛丽亚．范达多利指着这张X光片说：「我的职责就是确保不让这样的事发生。」身为外科医师，她不认为自己的专业角色仅止于处理病患的生理创伤。

为协助终止家暴的恶性循环，圣嘉禄．鲍荣茂医院已设立专责服务中心，为受暴女性提供各项心理、社会和法律支持。此中心目前服务对象有高达40%来自义大利境外，因此也需要跨文化沟通人才加入。

© 2019 AFP