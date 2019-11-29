俄国莫斯科市政府催打流感疫苗 推吸血鬼宣导影片

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（法新社莫斯科29日电） 「医师，听说最近有很多『反疫苗份子』。我想知道，我的女儿可以喝他们的血吗？」吸血鬼慈父如是请教。这是莫斯科市政府卫生局近日推出的流行感冒疫苗施打宣导影片开场。

俄罗斯莫斯科市9月4日启动本年度流感疫苗施打计画，预定11月30日结束。市政府在地铁站、火车站等大众交通运输节点及公园广设行动施打站，而11月2日起，民众就只能在医疗院所接受预防接种。

为增加疫苗施打率，莫斯科市政府卫生局（Mosgorzdrav）27日上传另类宣导影片至影音网站Youtube，片名为「吸血鬼与疫苗之间有何共通点」，主角是一对吸血鬼父女。影片呈现这对父女在雷电交加的夜晚所接受的医疗谘询。

眼见吸血鬼露出尖牙，面不改色的医师首先劝戒他们别吸血，因为这「不文明」，接着严正警告，「反疫苗份子」的血液可能很危险。

医师表示：「疫苗保护人体免于复杂疾病侵害，而这些疾病可能导致严重并发症、残废，甚至死亡。」

此时吸血鬼父亲似乎「恍然大悟」。他提问，部分家长不给孩子施打疫苗，是否意在让孩子的血「毒」到连吸血鬼都敬而远之。医师听了，毫不犹豫点头说是，并称这恐怕是唯一合理原因。

影片末段则有旁白说：「疫苗无法保护您的孩子免于被吸血鬼咬，但能让他免于得到足以致死疾病。」以及字幕写着：「是否接受施打疫苗？您知道正确答案！」

世界卫生组织（WHO）和联合国儿童基金会（UNICEF）今年7月示警，全球疫苗施打率停止成长，情况堪称危险，造成此现象的主要原因之一是民众对疫苗越来越存疑。

世界卫生组织8月指出，欧洲地区的麻疹病例数急遽增加，而俄罗斯、乌克兰、哈萨克和乔治亚等4个国家就包办今年前6个月麻疹病例的78%。

尽管俄罗斯政府在国内力推疫苗施打，但美国乔治华盛顿大学（George Washington University）去年一项研究显示，俄国网军在社群媒体等网路平台散布关于疫苗的不实讯息，旨在引发美国公众争论。

俄罗斯卫生部（Rosminzdrav）近日则强调，国内目前尚未有疫苗致死案例，而并发症发生的机率极低：100万人之中，仅一人可能产生并发症。

© 2019 AFP