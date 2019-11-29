加拿大发生小飞机坠毁事故 机上7人全数罹难

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（法新社多伦多28日电） 加拿大交通安全局今天指出，一架小型飞机昨晚坠毁在加国东部的安大略湖北岸树木繁茂的地区，机上7人全数罹难。

这架在美国注册的派珀PA-32（Piper PA-32）单发动机飞机由多伦多的巴顿维尔机场（Buttonville Airport）飞往安大略省的京士顿市（Kingston），于当地时间傍晚5时许失踪。

加拿大派出警察乘全地形车辆和军方搜救直升机等紧急救援机构将失事飞机定位，这架飞机被发现坠毁在距离目的地不远处，由于坠机地点林木繁茂难以到达。

加拿大交通安全局（Transportation Safety Board）发言人福尼耶（Alexandre Fournier）告诉法新社，包括驾驶在内，飞机上7人全数罹难。

加国政府已指派调查小组前往搜证，以查明失事原因。

福尼耶表示，他们一整天忙于「拍摄飞机残骸照片、检查发动机和整体飞机的状况」。

他还说，调查小组将试图找到这架飞机的飞行记录器，以检视与机场塔台的通讯内容。至于罹难者身分尚未公布。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP