川普首访阿富汗感恩节劳军 宣布与塔利班复谈

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（法新社阿富汗巴格兰28日电） 美国总统川普今天在未事先宣布下突然造访阿富汗，与驻地美军欢度感恩节，事前保密到家。川普宣布，美国已与塔利班叛军恢复谈判。

川普在阿富汗首都喀布尔（Kabul）北部巴格兰（Bagram）空军基地地为美军献上火鸡大餐，与官兵一起合照及发表演说，并会晤阿富汗总统甘尼（Ashraf Ghani）。

他告诉记者：「塔利班想要签署一项协议，我们正在与他们会面，我们表示必须停火。」

美国在2001年的911事件后入侵阿富汗，目前于当地仍留守大约1万3000名美军。川普说，他计划将驻军人数缩减至8600人，但没有提供进一步细节。

这是川普上任后首度造访阿富汗。他告诉美军：「没有比在这里庆祝今年感恩节更好的地方了，这里有地表最坚强、最强壮、最优秀和最勇敢的战士。」

「我来到这里为你们献上感恩节晚餐…我们相处很愉快。」

川普开玩笑说，他才刚要开动就被请去处理其他事务，连火鸡都还没吃到。他说：「我应该一开始就吃火鸡，而不是吃马铃薯泥。」

「但我希望每个人好好享用这顿美好的大餐，这顿大餐看来好极了，希望每个人在这个佳节都能好好休息。」

© 2019 AFP