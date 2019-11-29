市场静候美中贸易谈判进展 亚股收跌

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（法新社香港29日电） 亚洲各国股市今天大多收黑，主因投资人月底淡出市场，同时各界静候美中贸易谈判进展相关消息，美中就香港问题争论不休，使乐观情绪蒙上阴影。

美国总统川普27日签署「香港人权与民主法案」，支持香港民主抗议及示威群众的人权，此举引起中国反弹，北京当局警告将展开报复，市场担忧这可能影响美中小规模贸易协议的谈判进程。美中两国针对局部贸易协议的谈判已进入最后阶段。

不过，中方并未详述他们会如何回应「香港人权与民主法案」，观察人士指出，由于中国经济逐渐衰退，北京不太可能采取任何措施阻挠中美谈成关税协议。

中国扬言采取严厉措施，这则消息仍持续影响市场情绪，且美股逢感恩节休市，没有太多刺激亚洲各国投资人进场的催化剂。

香港股市表现最差，恒生指数收盘重挫547.24点或2.0%，收26346.49点。上海综合指数下挫0.6%，收2871.98点。东京股市日经225指数收跌0.5%，收23293.91点。

新加坡股市终场下跌0.2%。另外，虽然南韩经济陷入困境，南韩央行今天仍决定维持基准利率不变，并下修今年经济成长预测。消息传来，首尔股市重挫1.5%。

台北股市今天挫跌1.1%，孟买股市下跌0.8%。但雅加达和威灵顿股市双双收红。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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