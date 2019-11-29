知名记者谋杀案加强调查 马尔他总理召开紧急内阁会议

广告 继续浏览后续

（法新社瓦勒他28日电） 马尔他调查记者加利西亚（Daphne Caruana Galizia）谋杀案的调查扩大，恐进一步破坏政府稳定之下，马尔他总理慕斯凯特（Joseph Muscat）今晚召开紧急内阁会议。

慕斯凯特走进会议室时告诉记者：「情况非常严重。」

会议开始时，警方说与此案有关联而遭逮捕的总理幕僚长谢姆布瑞（Keith Schembri）已经获释。

警方表示，他们「不认为有必要继续拘留谢姆布瑞」。

警方消息人士表示，马尔他大亨芬内奇（Yorgen Fenech）是这起谋杀案主嫌，他向员警举发谢姆布瑞是加利西亚谋杀案的主谋。

知名记者和部落客加利西亚被称为「一女当关的维基解密」，揭露马尔他政府高层贪污弊案，2017年遭到汽车炸弹攻击丧命，震惊全国，人民为了争取正义上街头抗议。

慕斯凯特因为政府处理此案的方式不断受到严厉批评，26日他承诺若是调查发现他跟谋杀案有关系，将会辞职下台。

谋杀案调查引发的政治风暴延烧，谢姆布瑞和观光部长米济（Konrad Mizzi）26日都陆续请辞，经济部长卡多纳（Chris Cardona）说他「自动停职」。

消息人士告诉法新社，慕斯凯特的内阁可能已经就芬内奇提出的总统赦免要求开会讨论。芬内奇上周在游艇上遭逮捕，让调查工作有了重大突破。

芬内奇为了争取赦免，已供出他所知与案情相关的一切。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP