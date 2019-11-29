纽西兰提供萨摩亚10万剂疫苗 助控制麻疹疫情

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（法新社威灵顿29日电） 纽西兰今天宣布提供额外援助，为萨摩亚运送10万剂麻疹疫苗，因为这个太平洋岛国麻疹病例已迅速超出3000起。专家警告，危机结束前，病例数恐将加倍。

萨摩亚当局表示，疫情造成的死亡人数已达到42名，过去24小时增加了3人；至于同一时段病例总数增加了213起，成为3149起。

纽西兰外交部长皮特斯（Winston Peters）说：「由于爆发麻疹疫情，萨摩亚医疗体系严重吃紧，愈来愈多人需要复杂的照护，其中许多是非常年轻的病患。」

皮特斯指出，纽西兰正为萨摩亚运送10万剂疫苗，足以让萨摩亚20万人口中的半数接种。先前联合国儿童基金会（UNICEF）已提供11万剂疫苗。

皮特斯透露，已有更多医疗专家自威灵顿动身，正在前往萨摩亚途中，以协助执行强制接种计画，此外还有一部制氧机也将送到。

皮特斯表示：「纽西兰也希望为萨摩亚医护人员提供精神支持，他们在非常困难的情况下，面对着一些棘手的病例。」

澳洲也派出医护人员前往这个岛国，而13名以上的英国医生和护理师则将于12月1日抵萨援助。（译者：黄靖贻/核稿：张佑之）

© 2019 AFP