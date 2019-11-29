让性侵受害者看事发画面 西班牙实境秀挨批

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（法新社马德里28日综合外电报导）西班牙版电视实境秀「老大哥」（Big Brother）被指责未妥善处理一起在节目录制过程中发生的性侵案控诉，各大企业纷纷取消在这档节目时段播出广告。

这个实境秀节目内容是把几名竞争者关在一间屋子里长达数月，无法接触外界。

法新社报导，参与节目拍摄的普拉多（Carlota Prado）报案，声称她于2017年11月一场酒精派对后，在意识不明的情况下，于马德里附近一栋「老大哥」拍摄场景的屋内，被同样参加录影的罗培兹培瑞斯（Jose Maria Lopez Perez）性侵；司法单位正进行调查。

普拉多声称的性侵案是盖着被褥发生，相关画面从未播出，节目制作人当时也不让罗培兹培瑞斯继续参加录影。

新闻网站「机密报」（El Confidencial）上周报导，普拉多当时是看了制作人提供的影像，才知道自己与罗培兹培瑞斯发生性关系，当场崩溃，于是这起事件再度被放在聚光灯下检视。

普拉多曾是夜总会的筹办人，事发时24岁。机密报公布一段在所谓「忏悔房」拍摄的影片，实境秀竞争者通常在这个房间里对着一台摄影机自白。影片中，普拉多被要求观看制作人提供的影像纪录，神情越来越凝重。

普拉多一度哭着哀求未出镜的制作人停止播放那些影像，并要求离开忏悔房。

普拉多对机密报记者说，看影像时应该要有人在她身旁，一名心理医师或能帮她面对那些艰难影像的人，「他们从没问过我是否愿意看那些影像…如果他们问了，我会拒绝」。

部分阅听众知道这件事后，在社群网站呼吁广告业主撤掉在这档实境秀节目中播放的广告，包括雀巢（Nestle）、日产汽车（Nissan）、西班牙对外银行（BBVA）等至少20家企业，这周都在推特（Twitter）宣布已撤下广告。（译者：曾依璇/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP