贩毒集团遭川普列为恐怖组织 墨西哥激起辩论

广告 继续浏览后续

（法新社墨西哥市28日电） 美国总统川普打算将墨西哥贩毒集团列为恐怖组织，墨国对这些集团恐怖的暴力行为，究竟是否该被视为恐怖主义，展开激烈的辩论。

然而墨西哥人在一件事上大致达成共识，那就是他们不要美国总统的帮助。

而且专家表示，如此列为恐怖组织，对于实际情况的帮助不大。

墨西哥强大的贩毒集团确实曾散布恐怖讯息，不论是向群众投掷手榴弹、从桥上垂吊无头尸首、围攻城市街道，或是屠杀9名拥有美墨双重国籍的摩门教妇女和孩童，这起事件引起川普（Donald Trump）注意。

但专家表示，西纳罗亚（Sinaloa）、哈里斯科新世代（Jalisco New Generation）等墨西哥贩毒集团在一个关键点上，和已被美国列为外国恐怖组织黑名单的组织有所不同。

美国将68个组织列入黑名单，包括盖达组织（Al-Qaeda）、伊斯兰国（Islamic State）、巴斯克祖国与自由党（ETA）、哥伦比亚革命军（FARC）等，这些都有政治或宗教上的动机，而墨西哥贩毒集团的主要目标是要赚钱。

曾任墨西哥外交部长的学者卡斯塔尼达（Jorge Castaneda）表示：「举例来说，墨西哥贩毒集团无法与哥伦比亚革命军做比较，哥伦比亚革命军确实与毒品贩运有关，但他们不仅仅是一个有组织的犯罪集团。」

卡斯塔尼达告诉法新社：「这是第一次，也是唯一的一次，美国推动将黑帮组织列入（恐怖组织）名单。」

「这些组织没有政治成分。」

© 2019 AFP