遭美联邦补助基金封杀 传华为将提法律挑战

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（法新社上海29日电） 美国监管当局最近对中国电信设备巨擘华为采取新行动，禁止华为列入联邦政府85亿美元设备和服务补助基金适用厂商。今天有媒体报导，华为正准备采取法律行动反击。

美国联邦传播委员会（FCC）22日以威胁美国国家安全为由，将华为和中国同业中兴通讯排除在「普及服务基金」（Universal Service Fund）适用名单外，还提议要求其他服务供应商取消或替换现有由华为和中兴提供的设备和服务。

「华尔街日报」（Wall Street Journal）今天引述未曝光身分的消息人士报导，华为计划下周在美国提出法律诉讼。

1名华为发言人拒绝对报导置评。不过，华为已邀请法新社和其他媒体12月5日到深圳总部出席一场记者会，内容仍不明。

联邦传播委员会主席派伊（Ajit Pai）上周在声明中解释，之所以对华为和中兴通讯采取禁令，因为这2家公司「和中共政府及军事机关关系密切」。

华为当时也发布声明说，美国联邦传播委员会的决定是「基于选择性资讯、影射和错误假设」，且将华为排除在「普及服务基金」外，将伤害到美国消费者。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2019 AFP