野火肆虐 澳洲群众示威吁重视气候变迁

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（法新社雪梨29日电） 最新一轮针对气候变迁的全球性抗议，今天在烟雾笼罩的雪梨展开，社运人士和学童包围澳洲执政党的党部示威。澳洲目前正受野火肆虐所苦。

数百人在保守的澳洲自由党（Liberal Party）办公室前聚集，呼吁听从16岁瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg，前译桑柏格）所发起的行动。

环保示威近期在澳洲变得益发频繁，因为澳洲东南部最近几周被数百场具毁灭性的野火所蹂躏。这波恶火已造成6人丧生、数百间房屋被毁，科学家表示，随着气温上升，情况将变得更糟。

长期干旱及异常炎热、干燥、有风的条件，都使澳洲前所未见的野火加剧。

让这些抗议者感到愤怒的头号目标就是澳洲总理莫里森（Scott Morrison）。莫里森曾怒斥大火和气候变迁间的关连，同时捍卫自身对化石燃料的支持。

发起罢课的柏德瑞（Shiann Broderick）说：「我们的政府对气候危机的不作为，加剧了野火，人们正受到伤害，我们所住的一般社区环境遭到摧毁，而夏天都还没开始。」

人口2500万的澳洲，已是碳排量最多的几个国家之一。

© 2019 AFP