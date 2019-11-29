马克宏承担北约脑死说法 愿在危机中示警

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（法新社巴黎28日电） 法国总统马克宏先前谈到北大西洋公约组织，形容这个组织缺乏战略合作，有如「脑死」。他今天说，他完全承担自己的说法，相信在当前危机下，需要有人把大家唤醒。

马克宏（Emmanuel Macron）今天在巴黎的艾里赛宫（Elysee）接待北约（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）。

马克宏在会谈后的联合记者会中说：「我完全承担那些可用不同方式解读的发言，因为我相信，有鉴于我们目前面临的风险，若一直只谈财务和技术事务，是不负责任的。」

马克宏表示：「必须要有人把大家唤醒」，因为北约组织没能处理当前迫切挑战，包括与俄罗斯的关系、土耳其进犯叙利亚北部等，甚至连「敌人」都难以明确定义。

他说，现在的「敌人」已不再是俄罗斯或中国，「我们共同的敌人…是打击我们所有人的恐怖主义」。

美国总统川普于10月初宣布美军撤离叙利亚北部，土耳其随后开始进军叙利亚北部攻击库德族武装组织，法国等欧洲国家强烈反对，美国却采不干预态度，北约组织内部显有严重分歧。

马克宏11月接受英国杂志「经济学人」（The Economist）访问时说，北约成员之间缺乏战略合作，状态有如「脑死」。

史托腾柏格及德国当时反驳马克宏这番说法。史托腾柏格今天表示，「在不确定时期，我们需要像北约组织这样的强大多边机构」，他和马克宏谈得很愉快也很开放。

北约组织下周将在英国伦敦西北方城市瓦特福（Watford）举行会议，马克宏将呼吁盟国更积极参与在非洲沙赫尔（Sahel）地区的反恐战争。（译者：曾依璇/核稿：张晓雯）

© 2019 AFP