字母哥缴双十 NBA公鹿夺10连胜

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（法新社克里夫兰29日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿队全能前锋「字母哥」安特托昆博今天缴出「双十」成绩，并在关键时刻攻进4球，率队119比110打败克里夫兰骑士队，缔造10连胜。

公鹿上半场一度领先多达22分，但骑士逐步追赶，缩小差距，第4节尾声曾经追到只差3分，只是后继无力。这是骑士本赛季第2度败给公鹿。

每当骑士追近比分，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）就紧跟着还以颜色，以确保胜利纳入囊中。

安特托昆博在这场比赛独得33分，还贡献全队最多的12个篮板，写下「双十」。

公鹿控卫希尔（George Hill）拿下18分，小前锋密道顿（Khris Middleton）夺得12分，得分后卫迪文森索（Donte DiVincenzo）11分，后卫布莱索（Eric Bledsoe）及前锋伊利亚索瓦（Ersan Ilyasova）各得10分。

骑士攻击点平均，除控卫贾兰德（Darius Garland）攻下全队最高的21分，另外前锋奥斯曼（Cedi Osman）抢下20分，前锋南斯（Larry Nance）18分，前锋勒夫（Kevin Love）及后卫萨克斯顿（Collin Sexton）各得16分，中锋汤普森（Tristan Thompson）11分，但骑士仍吞下3连败。

汤普森另抢下两队最多的13个篮板，也完成「双十」成绩。（译者：曾依璇/核稿：徐崇哲）

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