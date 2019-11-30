德国柏林布兰登堡机场 预定2020年10月启用

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（法新社柏林29日电） 德国柏林布兰登堡机场公司今天指出，新的柏林布兰登堡国际机场预计2020年10月31日启用。这座机场因为结构问题及贪腐等缘故，兴建进度延宕长达9年。

柏林布兰登堡机场公司（Flughafen Berlin Brandenburg GmbH，FBB）执行长达尔德鲁普（Engelbert Luetke Daldrup）表示：「日期已经确定，我们还有11个月的艰辛工作。」

假设柏林布兰登堡国际机场（Berlin Brandenburg International airport）兴建进度顺利，届时易捷航空（EasyJet）等航空公司将把营运作业转移到这座以BER为国际代码的新机场。

这座国际机场的兴建计画有管理不善问题，无疑打击了德国人引以为傲的工程技术实力及诚实商业信誉。

柏林布兰登堡国际机场的规划始于1990年代，并于2006年开始动工兴建。机场原本计画2011年启用，但因为消防安全等一连串问题，启用日期多次延后。

机场的兴建预算也从最初的17亿欧元，暴增到大约65亿欧元（约新台币2180亿元）。（译者：黄靖贻/核稿：陈彦钧）

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