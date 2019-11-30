担忧总统大选换汤不换药 阿尔及利亚民众上街抗议

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（法新社阿尔及尔29日电） 阿尔及利亚民众今天涌入首都街头，坚持当权派必须先下台，才能举行12月12 日的总统大选，他们担心这场大选会巩固与前总统关系密切的政治人物势力。

统治阿尔及利亚20年的总统包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）4月在公众压力下辞职，而这次参与12月大选的5名候选人不是曾支持包特夫里卡，就是曾在他的政府任职，抗议群众担心选举结果只是换汤不换药。

示威民众谴责官方镇压所谓的「人民运动」（Hirak），他们今天高呼「不会有选举」口号，并说「我们誓言不会停止」。这波空前的抗议潮延烧数月，撼动全国。

在连续第41个周五的示威活动上，身穿制服及便服的维安人员涌入首都阿尔及尔，部署高压水柱和清除路障车辆。目击者表示，警方也动用催泪瓦斯对付警局外的年轻示威者。

法新社记者表示，至少25人在今天的游行前被捕。

欧洲议会昨天决议表示，欧洲议会议员「强烈谴责有关当局任意且违法逮捕、拘留、攻击及胁迫记者、工会成员、律师、学生、人权及公民社会捍卫者，还有所有和平抗议民众」。

阿尔及利亚有关当局的反应是，谴责所谓的「公然干涉内政」和「无视」国家机构的行为。

© 2019 AFP