教北韩用虚拟货币 前骇客返美被捕

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（法新社华盛顿29日电） 曾是骇客的美国知名加密货币提倡者葛瑞菲斯今天被控违反美国对北韩的制裁令，据称他替北韩当顾问，提供有关使用虚拟货币以避开国际管制的建议。

美国司法部表示，36岁的葛瑞菲斯（Virgil Griffith）住在新加坡，任职于区块链及加密货币开发商「以太坊」（Ethereum），于美国感恩节当天在洛杉矶国际机场被捕。

司法部表示，葛瑞菲斯今年4月在北韩首都平壤出席一场有关区块链及虚拟货币的会议，他当时谈到如何利用这两种技术「规避制裁」。

葛瑞菲斯违反了美国财政部禁止向北韩「出口任何货物、服务或技术」的命令，这道禁令是为了惩罚北韩的核武计画。

司法部表示，美国国务院未批准葛瑞菲斯前往北韩，他却仍出席那场虚拟货币会议，心知这样违反了美国对北韩的制裁。

司法部还提到，北韩官员在那场会议中似乎对葛瑞菲斯的简报特别感兴趣；会议后，葛瑞菲斯开始阐述让加密货币方便在北韩和南韩之间兑换的计画，即便他知道协助这种方式的兑换会违反制裁。

司法部表示，葛瑞菲斯另宣布打算放弃美国公民身分，意欲花钱购买另一个国家的公民身分。

© 2019 AFP