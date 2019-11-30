被控性骚扰女性 男高音多明哥喊冤

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（法新社马德里29日综合外电报导）西班牙男高音多明哥今天表示，自从今年初被多名女性指控性骚扰后，他即陷入「梦魇」。

这位享誉全球的男高音被控最晚从1980年代起，便强吻、手抓或爱抚了至少20名女性，多明哥（Placido Domingo）强烈驳斥这些指控。他曾担任全球若干最知名歌剧院的总监。

现年78岁的多明哥在西班牙「机密报」（El Confidencial）网站张贴的访谈中说：「这无疑是我一生中最难熬的几个月，无法想像。」

他说：「我觉得受到了公审、斥责与定罪，但我还未被控告任何罪行…我照样工作、学习、排练与表演，这给予我面对这个梦靥所需的平静。」

9月份开始出现的各种指控使多明哥辞去了洛杉矶歌剧院（Los Angeles Opera）总监一职，并推辞了未来在纽约大都会歌剧院（Metropolitan Opera）的演出，实际上结束了他在美国的歌剧生涯。

若干女性说，多明哥以工作为诱饵，企图对她们施压发生性关系；而当她们不愿就范时，多明哥不时假公济私惩处她们，但多明哥矢口否认。

他告诉机密报：「我从未报复、中止或伤害任何人的职涯，我从未承诺任何人演出角色，以换取回报。」

多明哥说：「我经历的事情没完没了，各种指控和定罪突如其来，我能做的只是保持平静和沈默，直到风暴平息。」（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2019 AFP