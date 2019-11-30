阿尔巴尼亚强震增至50死 结束幸存者搜索

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（法新社地拉那30日电） 阿尔巴尼亚总理拉玛（Edi Rama）今天在内阁会议上强忍泪水表示，26日强震造成的死亡人数已增至50人，对于生还者的搜索救援行动已经结束。

法新社报导，阿尔巴尼亚26日拂晓前发生规模6.4强震，这是该国数十年来最致命且威力最强的地震，强震已让5000人流离失所。

阿尔巴尼亚国防部指出，还有大约900人受伤，其中41人仍在医院治疗。

许多民众在睡梦中遭压死，当救难人员从瓦砾残骸拉出遗体时，亲友及邻居必须痛苦地看着这个过程。

灾情最严重地区是亚得里亚海（Adriatic）沿岸的港口城市杜拉索（Durres）和图曼镇（Thumane），许多民众困在公寓建筑和旅馆残骸的下方。

在杜拉索，一户姓氏为拉拉（Lala）的家庭有8人丧命，其中包括4名孩童，他们的丧礼将于今天稍晚举行。

这户家庭唯一幸存者拉梅．拉拉（Rame Lala），在他家4层楼房屋倒塌时幸免于难，但因为伤势严重，他与另外2名伤患一同送至义大利接受专门照顾。

在灾情最严重地区，有近2500人被移往旅馆或其他建物内。

总理拉玛指出，没有出现伤亡的首都地拉那（Tirana）有3480人逃进避难所，有些人目前住在收容中心，有些人借宿亲戚家。

拉玛今天也向阿尔巴尼亚及欧洲各地的救难人员表达「深深谢意」，这些救难人员从残瓦中救出大约50位民众。

© 2019 AFP