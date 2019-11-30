马克宏批评入侵叙利亚 土耳其反击：你才脑死

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（法新社巴黎29日电） 法国总统马克宏批评土耳其军事进犯叙利亚，土耳其总统艾尔段今天猛烈反击说马克宏「脑死」。这个词借用马克宏不久前以「脑死」形容北大西洋公约组织缺乏战略合作的状态。

北约（NATO）组织峰会将于下周在英国举行，届时艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）和马克宏（Emmanuel Macron）都将出席，活动包括纪念北约组织成立70年，艾尔段却在这个时刻透过电视演说向马克宏发起这波令人震惊的抨击。

艾尔段说：「我在对法国总统马克宏说话，我在北约组织也会说一样的话。首先，去检查你的脑死状态。我这些话只适用于像你这样处于脑死状态的人。」

在今年11月初出刊的英国「经济学人」（The Economist）杂志中，马克宏谈到北约组织现况，形容这个组织因成员国彼此间缺乏战略合作而呈「脑死」状态，当时北约秘书长及德国均表不认同。

艾尔段说：「你（指马克宏）知道怎么卖弄，但你甚至无法付给北约组织该付的钱，你是个菜鸟。」

法国政府表示，将针对这些肆意谩骂召见土耳其驻法大使，这是2个月来的第2次。

马克宏的幕僚官员说，艾尔段的言论不属于声明范畴，而是侮辱，外交部会召见土耳其驻法大使要一个解释。

土耳其于今年10月开始，以攻打所谓的库德族「恐怖分子」为由，挥军进犯叙利亚北部。在欧洲国家和北约组织成员国之中，法国是最强烈反对的国家之一，因而与土耳其产生严重龃龉。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

© 2019 AFP