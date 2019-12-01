中国加强网路控制 办手机门号要先刷脸

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（法新社北京1日电） 根据中国资讯科技（IT）当局发布的通知，今天起在中国实体通路申办新手机门号时，电信业者须扫描客户的人脸辨识资料登记。反映北京持续加强对网路空间的控制。

中国工业和信息化部9月发布「维护公民网络空间合法权益」相关通知，列出「加强电话用户实名登记」的新规定，包括民众申办新门号时，电信业者应「运用人工智能等技术手段」以确认用户身分。

中国电信商中国联通的1名客服代表告诉法新社，今天开始生效的「人像比对」规定，代表手机用户申办新门号时，可能必须拍下自己转动头部和眨眼的画面。

中国工信部当时通知还写道：「下一步，我部将坚持...加大监督检查，...从严推进电话用户实名登记管理。」

中国政府至少从2013年起实施手机用户实名制，申办手机门号必须绑定身分证。随着人脸辨识技术运用在中国越来越普及，从超市结帐到安全监视都可见到，如今北京对手机用户的控管也善用这项人工智慧（AI）技术。

对于今天上路的人脸验证制度，中国网民反应两极。有人表示支持，也有人担心他们的生物特徵资料会被泄漏或出售。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2019 AFP