印度千禧世代 掀以租代买热潮

广告 继续浏览后续

（法新社孟买1日电） 您可以想像随身携带的iPhone和家中家具都不归您所有吗？在印度，愈来愈多千禧世代不愿遵从通通买回家的传统常规，而是投入万物皆可租的怀抱。

29岁印度青年夏玛（Spandan Sharma）就是例子，身在孟买的他已是主管，但他名下没房、没车，甚至连张椅子都没有。他以每月4247卢比（新台币1806元）的租金装饰住家，从卧房、客厅、用餐区家具到冰箱、微波炉，全都是租来的。

夏玛告诉法新社：「我这个年龄层的千禧世代想要自由，以前被认为稳定的东西，现在看起来都象徵束缚。我爸妈一点都不懂租家具的概念，他们完全跟不上这种想法。他们说长期来看，买家具比租更好。」

夏玛并不孤单，数以万计的印度青年如今纷纷从购买，转身投入租赁的怀抱，好让自己的生活少一点羁绊。创业家莫拉卡（Vandita Morarka）还说，现在即使是企业都在租用办公家具。

25岁的莫拉卡2017年创立女性主义非营利组织One Future Collective时，办公室一切所需几乎都是租来的，省下一次性开销让她有余裕支付25名员工薪水。莫拉卡说：「这种系统让我能承受更多风险…若情况变糟，我们可以打包、另起炉灶，不会损失大笔投资。」

其实共享经济并非印度独有，而是一种全球现象。据资诚会计师事务所（PricewaterhouseCoopers）估计，包括叫车App、共同办公空间等共享经济服务，预料到2025年每年可产生3350亿美元的营收。

在印度，近年这波共享经济热潮已助长家具、家电租用企业，甚至是珠宝出租App的兴起。根据顾问公司Research Nester，到2025年以前，光是印度家具出租市场的市值预料可达18.9亿美元。

总部设在班加罗尔（Bangalore）的RentoMojo出租公司创办人巴玛尼亚（Geetansh Bamania）就告诉法新社：「我们预期不到30个月内，将增加100万张订单。」

RentoMojo不只提供家俱出租，还供应家电、健身设备、iPhone、智慧家庭装置租用服务。巴玛尼亚也提到：「出租智慧型手机在年轻人市场发展很好，因为他们可用更便宜的价格一直升级至最新上市的型号，不用烧光自己的钱财。」

不过，对于许多印度千禧世代的青年来说，选择租用不只是为了省钱，也是为了走一条前人少走的路。

举夏玛为例，他的父亲29岁时已经结婚成家，在公营银行上班，为了买房、买车存基金。夏玛想像中的生活则跟父亲不一样，他更专注于「投资经验」。

夏玛说：「7年内住在2个国家、5座不同城市，对我爸来说难以想像…但这是我经历的现实。对千禧世代而言，我们能在几周内打包移动，这象徵一种骄傲。」

© 2019 AFP