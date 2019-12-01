西班牙举行联合国气候峰会 美将派团参与

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（法新社华盛顿30日电） 根据美国国务院声明，美国将派遣外交团队参加2日起在西班牙举行的联合国气候变化纲要公约第25次缔约方大会（COP25），但川普政府高层官员不会出席。

美国11月4日已正式通知联合国，将于2020年11月4日正式退出巴黎气候协定。这份气候协定希望控制全球气候增温不超过工业革命前摄氏2度。

COP25峰会寻求各国强化对抗气候变迁的承诺，原本定于智利办理。但智利因为国内骚动取消主办会议，改由西班牙接手举行。

美国国务院今天则表示：「美国将继续参与持续中的气候变迁磋商和会议，例如COP25，以确保有个能保障美国利益的公平环境。」

美国代表团将由负责海洋、国际环境与科学事务的首席副助理国务卿柏尼卡特（Marcia Bernicat）率队。

川普曾批评巴黎气候协定太菁英主义。他在宣布决定退出协定时还说，自己当选美国总统不是被选来代表巴黎公民。但科学家表示，要抑制旱涝增加与风暴强化等全球暖化导致的恶劣伤害，这份协定至关重要。

美国是全球仅次于中国的第2大温室气体排放国，也是退出巴黎协定的唯一国家。

© 2019 AFP