中国制造业表现亮眼 亚股大多收红

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（法新社香港2日电） 上周末公布的数据显示，中国制造业活动意外扩张，令投资人大为振奋，带动亚洲股市今天大多收红。不过，市场仍对美中达成贸易协议存有疑虑。

中国国家统计局11月30日公布的数据显示，中国11月制造业活动扩张，为7个月来首见。这在投资人寻找中国经济乐观迹象之际，提供市场迫切需要的刺激。

然而，虽然本周股市一开始就迎来正面消息，但市场对美中贸易谈判的担忧再起，主因中国「环球时报」昨天报导，北京想要把美国撤回所有关税这项条件，纳入中美小规模贸易协议。观察人士表示，华府不可能同意这项提议。

北京和华府就局部贸易协议进行的谈判已来到最后阶段。市场预料美中将达成协议，带动全球股市数周涨势。

香港股市恒生指数终场上涨0.4%，收26444.72点。上海综合指数上扬0.1%，收2875.81点。雪梨和首尔股市都上涨0.2%。

东京股市日经225指数收盘上涨1.0%，收23529.50点，创下14个月以来新高。台北股市收涨0.1%。马尼拉和雅加达股市也双双收红。不过，新加坡、威灵顿和曼谷股市收黑。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

© 2019 AFP