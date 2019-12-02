乌克兰总统再澄清 未向川普提出交换条件

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（法新社柏林2日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）今天再度就「电话门」丑闻作出澄清，否认他有为了军事援助向美国总统川普提出「交换条件」（quid pro quo）。

泽伦斯基接受德国「明镜周刊」（Der Spiegel）等欧洲媒体专访时指出：「我没有向美国总统川普开出那些条件：你给我这个，我给你那个。」

美国国会正展开弹劾川普的听证会等程序，泽伦斯基表示，他「完全不懂」听证会上所闻的指控，而且「不想给人我们是乌克兰乞丐的印象」。

「电话门」丑闻围绕在7月25日两国领袖的通话，川普涉嫌在电话中施压乌克兰，要求调查前民主党籍副总统拜登（Joe Biden）及其子韩特（Hunter Biden）。

韩特曾为乌克兰能源公司工作，丑闻症结点在于川普是否向泽伦斯基提出「交换条件」，扣住美国承诺给予乌克兰的军事援助，直到拜登受到调查为止。

另外，泽伦斯基受访时也淡化各界对他与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）会面的期望。两人定于12月9日在巴黎的4方峰会期间，首度进行一对一会谈。

泽伦斯基表示，在采取3个初步步骤前，不可能就终止与乌克兰东部分离主义者的冲突进行讨论。乌东分离主义者受到俄国支持。

他指出，首先应在一个「合理期间」内交换战俘，接着是真正的停火，然后是撤退所有武装部队，让该地区举行地方选举。

泽伦斯基指称：「如果这3个问题都获得解决，那么我们可以得知是否每个人都想结束冲突。」

© 2019 AFP