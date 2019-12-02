冰雪奇缘2勇夺北美感恩节票房冠军

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（法新社洛杉矶1日电） 迪士尼「冰雪奇缘2」（Frozen 2）勇夺感恩节假期票房冠军，两天周末进帐8520万美元，5天连假更创下破纪录的1亿2370万美元。

这部动画电影在周三至周日的连假中，打败2013年「饥饿游戏2：星火燎原」（The Hunger Games: Catching Fire）在当年感恩节档期创下的1亿900万美元票房纪录。这两部电影续集都在感恩节前一周上映。

在上映两周后，「冰雪奇缘2」在北美共海捞2亿8700万美元票房，上映首周就已经狠捞1亿3000万美元，本周接续上周表现，为迪士尼动画工作室（Disney Animation）创下新高标准。

狮门娱乐（Lionsgate）谋杀推理片「锋回路转」（Knives Out）由丹尼尔克雷格（Daniel Craig）、洁美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）及克里斯伊凡（Chris Evans）主演，11月29日到12月日周末进帐2700万美元，夺下第2。本片耗资4000万美元制作，对一部原创电影而言是个巨大胜利。

麦特戴蒙（Matt Damon）及克里斯汀贝尔（Christian Bale）演出根据真实事件改编的「赛道狂人」（Ford v. Ferrari），以将近1320万美元成绩位居第3。这部福斯（Fox）出品的电影上映第3周，在美国共捞8100万美元。

索尼（Sony）剧情片「你是我的朋友」（A Beautiful Day in the Neighborhood）以1180万美元票房排名第4，描写美国知名电视节目主持人佛瑞德罗杰斯（Fred Rogers）与记者汤姆朱诺德（Tom Junod）之间的友谊。

环球（Universal）制作、丹尼尔卡卢亚（Daniel Kaluuya）与茱蒂特纳史密斯（Jodie Turner-Smith）主演的爱情新片「皇后与瘦子」（Queen and Slim）表现也超出预期，进帐1170万美元，得到第5名。

排名第6到第10的电影依序为：「暴走曼哈顿」（21 Bridges），580万美元；「救火奶爸」（Playing With Fire），420万美元；「决战中途岛」（Midway），390万美元；「小丑」（Joker），200万美元；「去年圣诞节」（Last Christmas），190万美元。（译者：侯文婷/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP