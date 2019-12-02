凭藉天然气 俄罗斯在欧洲与中国之间立足

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（法新社莫斯科2日电） 俄罗斯手中现有3项重要天然气管线计画，分别输往中国、土耳其、欧洲。专家分析，俄罗斯藉由天然气产业，不仅创造新的收入，还在东、西两方下注，在战略上巩固自己的地位。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与中国国家主席习近平今天透过视讯共同见证天然气管线「西伯利亚力量管道」（Power of Siberia）供气，这是俄罗斯巩固自己作为最大天然气出口国地位的3项重要计画之一。

这条管线把西伯利亚生产的天然气从俄罗斯输送到中国，在俄罗斯与西方国家有嫌隙的此刻，强化与中国的紧密联系。

除了这条管线之外，俄罗斯还将启动两条增加天然气输送量给土耳其及欧洲的管线。

一条管线名为「土耳其溪」（TurkStream），连结俄罗斯与土耳其，两国元首希望于明年一月启用。

另一条管线是「北溪天然气2号管线」（Nord Stream-2），将把目前俄罗斯输送到德国的供气量增为两倍，预计明年中启用。

这两条管线并不经过乌克兰，欧洲与俄罗斯互生龃龉的主因之一正是乌克兰问题。

俄罗斯于2014年吞并原本公认属于乌克兰的克里米亚半岛（Crimea），并在乌克兰东部支持亲俄势力，与乌克兰关系恶化；事后，俄罗斯被排除在8大工业国（G8）之外，至今未获准回归，还蒙受欧盟经济制裁。

专家分析，这3项天然气管线计画对俄罗斯来说，有长期政治及经济效益，俄罗斯已成功在西方的欧洲市场及东方迅速崛起的中国市场之间占据一席之地。

能源资讯供应商S&P Global Platts的天然气及能源分析部门主任希尔（Andrew Hill）在部落格撰文表示：「俄罗斯不仅创造新的收入来源，还两边下注，在战略上巩固自己的地位。」

他说，无论是对俄罗斯天然气工业公司（Gazprom）或俄罗斯政府来说，在欧洲与中国之间，都可坐山观虎斗。

希尔认为，俄罗斯的3项天然气管线计画是一个徵兆，显示俄罗斯作为全球天然气产业中枢，已经更加成熟。

蒲亭的发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）说，「西伯利亚力量管道」长达3000公里，从西伯利亚东部偏远地区一直到邻近中国边界的海兰泡（Blagoveshchensk），再怎么强调它的重要性都不为过。

© 2019 AFP