北约70周年峰会将登场 恐沦成员领袖骂战

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（法新社布鲁塞尔1日电） 北大西洋公约组织（NATO）峰会本周在伦敦登场。今年峰会虽适逢北约创立70周年，但这场北约70岁生日的庆生会，却恐因成员国领袖间的龃龉沦为政治骂战大会。

北约成员的领袖3日将聚首伦敦，但从军费分摊到如何因应俄罗斯等议题，都有可能成为骂战标的，势将严格测试北约的团结。

美国总统川普已多次指控欧洲盟国未尽到分担北约军费的义务，扬言要紧盯他们增加防卫支出的证据。

法国总统马克宏则对北约的战略方向失去信心，一席北约正「脑死」的谈话激怒盟邦，更让德国总理梅克尔罕见公开驳斥马克宏。

不满西方批评他挥师叙利亚北部扫荡库德族的土耳其总统艾尔段，上周五则以人身攻击回击大力批评批土国的马克宏。

艾尔段说：「首先，你去做自己的脑死检查吧。我这些话只适用于像你这样处于脑死状态的人。」艾尔段还在电视谈话里表示，这些话他到北约峰会时会再讲一次。

这些相骂本又适逢英国正如火如荼地准备国会提前大选，英国在野党已炮轰首相强生与美国总统川普的好交情，逼得强生希望川普在伦敦与会期间不要谈任何有关英国选举的议题。

© 2019 AFP