印度海滩白色毒泡沫 引发新一波污染危机

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（法新社印度清奈2日电） 印度坦米尔那都省（Tamil Nadu）首府清奈（Chennai）着名的马利纳海滩（Marina Beach）今天连续第4天被白色泡沫覆盖，引发印度新一波污染危机。

即使泡沫散发出阵阵刺鼻气味，孩子们仍在海滩上的白色泡沫堆里玩耍和自拍。渔民则被告知不要前往附近海域。

医生警告，白色泡沫可能引发皮肤问题。这些泡沫形成于每年季风季，但今年的「毒泡沫」危机特别严重。

不过，蜂拥而至马利纳海滩的数百家庭并不在意医界警讯，孩子们仍快乐地在充满毒素的泡沫里跳跃玩耍。马利纳海滩是印度涵盖范围最长的市区海滩。

坦米尔那都省污染控制局（Tamil Nadu Pollution Control Board）表示，他们正在分析泡沫样本。这些泡沫蔓延海滩数公里。

清奈印度国家海岸研究中心（National Centre for Coastal Research）科学家米西拉（Pravakar Mishra）指出：「民众接触泡沫绝对不好，但他们就是不了解风险。」

根据米西拉的说法，大部分泡沫是由洗涤剂残留物和其他废弃物混合而成。（译者：李宛谕/核稿：陈韵聿）

© 2019 AFP