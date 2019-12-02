吉尔吉斯美术馆馆长 因办女性主义展辞职

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（法新社比许凯克2日电） 吉尔吉斯国家美术馆馆长姜格拉切娃今天请辞获准。她此前在馆内举办吉国第一个女性主义艺术展，展品包含女性裸体，引发国内保守人士抗议。吉尔吉斯人口以穆斯林为主。

吉国文化部指出，美术馆举办了一场以女性经济自由为主题的展览，引发要求开除姜格拉切娃（Mira Djangaracheva）的声浪。文化部今天发表声明，批评展览使用了「挑衅语言」、误导观众。

法新社报导，这场引爆争议的国际性展览是献给2016年莫斯科一场仓库大火的17名死者，他们大多数是来自吉尔吉斯的女性移工。由于经济困窘，吉尔吉斯有数十万民众在莫斯科等俄罗斯城市工作，而且往往被迫忍受恶劣劳动条件。

根据报导，展览展品包括呈现为沙袋的女性裸体，开幕活动则是丹麦艺术家赛维里（Julie Savery）旨在凸显性工作者艰难处境的裸体演出。此外，观众还可实作体验吉尔吉斯乡下妇女的日常杂务。

至今在吉尔吉斯乡间，每年仍有数千名年轻女性被绑架逼婚。

议员玛夫良诺娃（Makhabat Mavlyanova）是要求解雇姜格拉切娃的保守人士之一。她今年稍早曾因不满部分国内女性违背传统、穿着露肩婚纱，而与世俗主义人士有过一番争论。

在吉尔吉斯，女权团体及LGBT权益倡议人士经常遭受攻击，且攻击方往往政治立场亲俄。

© 2019 AFP