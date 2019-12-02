唐西奇准大三元 断止湖人10连胜

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶1日电） 美国职篮NBA的唐西奇（Luka Doncic）今天只差1个篮板就能缔造「准大三元」，达拉斯独行侠在他带领下，以114比100终止洛杉矶湖人10连胜。

唐西奇今天只差1个篮板就能拿下「大三元」，今天独行侠赢球，也报了1个月前败给湖人的一箭之仇，当时他们是在延长赛后才以110比119饮恨。

湖人上一次对上胜率达5成的球队，是11月10日对上多伦多暴龙的比赛，当时湖人以104比113输球。

独行侠今天除唐西奇攻下27分，莱特（Delon Wright）从板凳出发砍下全队次高17分，波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、鲍尔（Dwight Powell）、杰克森（Justin Jackson）都分别拿下15分。

戴维斯（Anthony Davis）为湖人贡献27分、10篮板的「双十」成绩；詹姆斯（LeBron James）则有25分、9篮板、8助攻，接近「大三元」的全面表现，但全队17次失误有6次是他犯下。湖人接下来将面对丹佛金块、犹他爵士两支西区西北组排名前两名的强队。

两队今天在板凳得分的表现上，独行侠以43比29占得上风，湖人的库兹马（Kyle Kuzma）、霍华德（Dwight Howard）与朗多（Rajon Rondo）都只拿4分。

独行侠今天在第3节打出35比17攻势奠定胜基，其中唐西奇光是在那节就攻下16分，这也是湖人本季单节得分最低的一次。

© 2019 AFP