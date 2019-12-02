对抗气候变迁 组跨党派联盟美前国务卿称同作战

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（法新社华盛顿1日电） 组成跨党派、有名人参与的联盟，对抗气候变迁的美国前国务卿凯瑞今天表示，他将此事视之「形同作战」

就在这项对抗气候变迁行动展开之际，西班牙马德里进行的联合国气候变化纲要公约第25次缔约方会议（COP25）也将于2日登场，而美国总统川普（Donald Trump）只派了一个低层级的代表团出席COP25。

几乎其他所有国家都签署了巴黎气候协定（Paris Climate Agreement），川普却展开让美国退出的程序，他并称全球暖化是场「骗局」。

反观凯瑞（John Kerry）则是告诉国家广播公司（NBC）「会晤新闻界」（Meet the Press）节目，气候变迁带来「国际上的安全问题」，需要像战时一样动员。

凯瑞表示，他的新联盟「第零次世界大战」（World War Zero）成员包括军中将领，以及演员李奥纳多狄卡皮欧（Leonardo DiCaprio）、摇滚乐坛传奇史汀（Sting）等名人。

民主党的凯瑞今天现身时，陪在他身旁的成员是演员，同时也是共和党前加州州长阿诺史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）。

凯瑞没有特别提及川普或COP25会谈，只表示「没有国家已经完成这项工作」。

他说：「情况非但没好转，反而变更糟。因此，有一些看似不可能的盟友聚集在这里，像打仗一般对抗它（指气候变迁）。」

联合国上周警告，除非化石燃料排放能立即、急遽下降，否则世界将无法避免气候浩劫。

美国是全球第二大污染源，仅次于中国，且这两国的碳排放不但没有减少，反而还成长。

川普在内的一些美国保守派，质疑目前的气候科学，并表示严苛的限制工业排放，可能造成严重的经济损害。

阿诺史瓦辛格驳斥那些说法，表示加州已经用「绿色」就业发展，提供「可以同时保护环境和经济的绝佳证明」。

凯瑞的团队计画到美国各地举办座谈，其中也包括那些明年总统大选的关键州，希望透过这种方式触及数以百万计的美国民众，试图说服气候怀疑论者。

团队的地方座谈不会提倡任何具体的气候政策。

团队的成员还包括小布希（George W. Bush）总统时期的前财政部长鲍尔森（Henry Paulson），和前俄亥俄州共和党籍州长凯西克（John Kasich）。

© 2019 AFP