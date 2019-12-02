抗暖化关键时刻 联合国气候会议却与地球现状脱节

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（法新社马德里2日电） 肩负抵销暖化威胁重任的联合国气候变化纲要公约第25次缔约方大会今天在西班牙马德里召开，抗暖化来到关键时刻，与会国却仍拘泥法规，对被气候扰乱的地球现状持续脱节。

联合国秘书长秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）注意到这种认知落差，昨天警告气候危机「无法转圜的时刻已近在眼前，直扑我们而来」。

确实，30年前，美国国家航空暨太空总署（NASA）科学家韩森（James Hansen）告诉美国国会全球已经开始暖化，而今30年过去，暖化冲击的证据如此让人难以承受，「否认气候变迁者」的冥顽不灵，简直就像过去有人坚持地球是平的一样。

古特瑞斯谴责全球大型经济体降低温室气体排放的努力「完全不够」。他没有指名道姓，也根本不需要。

欧洲气候基金会（European Climate Foundation）执行长、巴黎气候协议主要建构者杜比安纳（Laurence Tubiana）说：「有些国家，像中国和日本，都暗示他们不愿意更加努力。」

印度、俄罗斯、巴西也一样，并未展现出采取更积极作为、比2015年巴黎协议所提的减碳承诺做得更多的意愿。

在马德里举行的这场联合国气候变化纲要公约第25次缔约方大会（Cop 25）是25年来第25次，会议焦点将放在订定全球碳市场规范，以及设立基金协助受热浪、旱灾、洪灾等气候冲击国家等方面。（译者：郑诗韵/核稿：刘文瑜）

© 2019 AFP