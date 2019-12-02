撰文报导反送中 港印尼移工遭遣返

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（法新社香港2日电） 香港当局今天把多次自主报导反送中抗议的印尼家事移工尤丽（Yuli Riswati）驱逐出境，支持者则指控当局是出于政治动机赶人。尤丽去年曾获台湾移民工文学奖优选。

一名友人告诉法新社，尤丽被以未延长签证为由扣留28天，今天下午已被送上飞往印尼泗水（Surabaya）的班机。

支持尤丽的团体对此发布声明，指控香港入境事务处「打压她的言论自由，和她帮助在港印尼移工的权利」。团体成员阿飞（Ah Fei）告诉记者：「本地媒体刊出尤丽报导抗议后，移民官员就逮捕她。这是政治打压。」

香港入境处则说无法对个案置评，仅表示任何违反留港条件的人都会面临逮捕、羁押、起诉或驱逐。

律师表示，尤丽取得新护照后忘记更新签证，被扣留期间她试图申请更新，雇主也愿意替她担保。支持者和独立法律专家则提到，家事移工因为签证过期就被扣留遣返，实属罕见。

香港亚洲家务工工会联会主席博嘉声（Phobsuk Gasing）表示：「我从没看过入境处会因为这种情况闯进家里逮捕移工。只要还有合约、雇主证实聘雇这名移工，并写信给入境处解释他们为何忘记延长签证，入境处都会让移工更新签证，没有任何麻烦。」

香港律师韦智达（Michael Vidler）也说尤丽忘记延签遭扣留似乎「不合比例」。韦智达的律师行曾处理移民案件，他告诉法新社：「唯一可能的合理解释就是因为她公开谈论香港事务，（当局）于是采取这种行动。」

尤丽曾在自己的脸书页面撰写关于反送中抗议内容，并曾为印尼独立新闻网站Migran Pros撰文谈反送中。

© 2019 AFP