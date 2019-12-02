新加入帮助伊朗贸易机制 以色列痛批欧洲6国

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（法新社耶路撒冷1日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天谴责加入维持对伊朗贸易的新支付机制「支援贸易通汇工具」（INSTEX）的6个欧洲国家，称此举这无疑鼓励伊朗镇压国内示威。

遭起诉贪渎而在国内四面楚歌的尼坦雅胡发表声明说：「正当伊朗政府杀害自己人民时，欧洲国家却急于支持这个残暴的政权。这些欧洲国家真该为自己感到可耻。」

伊朗11月15日突然宣布国内汽油价格调帐50%，数小时后各地就出现示威，部分地区的示威甚至演变为暴力冲突，数十家银行、加油站、警局遭纵火，而在维安部队被派往镇压后，示威者被杀或被捕的消息频传。

总部设在伦敦的国际特赦组织（Amnesty International）表示，已有161名示威者惨遭杀害。

以色列外交部在一份英文声明中说：「比利时、丹麦、芬兰、荷兰、挪威、瑞典选了个不能再糟的时间点。」

总部位于法国巴黎的支援贸易通汇工具（INSTEX）被当作一个交易机制，让伊朗能继续出售石油，并以此交换其他进口产品或服务。

2015年列强与伊朗达成核子协议，以伊朗限制发展核武换取西方减少制裁；但美国去年以内容太薄弱为由，片面退出这份核子协议，并对伊朗祭出严厉制裁，企图迫使伊朗重新谈判新的协议，但美国的作法并不被欧洲所接纳。

© 2019 AFP