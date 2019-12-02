比利时嘉年华挨批反犹 恐自UNESCO无形遗产名录除名

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（法新社布鲁塞尔1日电） 比利时亚斯特市以嘲讽尺度闻名的嘉年华于2010年列入联合国教育科学及文化组织世界遗产名录，却在今年活动中触怒犹太团体，亚斯特市长决定要求把这项嘉年华从名录中除名。

亚斯特（Aalst）嘉年华是这个城市的年度重要活动，配合天主教大斋期的第一天「圣灰星期三」举行，最引以为傲的特色是不设限的幽默和挑衅，自2010年起列入联合国教科文组织（UNESCO）无形遗产名录。

法新社报导，在今年3月初的嘉年华活动中，一辆游行花车描绘带有鹰钩鼻的东正教犹太人偶，身边还有老鼠坐在钱袋上。这辆花车设计被认为刻意反犹。

由于争辩各方彼此未能妥协，亚斯特市长迪贺斯（Christophe D'Haese）表示，他做了决定，希望联合国教科文组织在12月12日的会议中把亚斯特嘉年华从遗产名录中撤下。

根据比利时通讯社（Belga News Agency），迪贺斯在写给「电视东区新闻」（TV Oost Nieuws）的新闻稿中表示，亚斯特市民蒙受各种古怪指控，「我们不反犹，也没有种族歧视，所有支持这种说法的人都是出于恶意，亚斯特永远是嘲弄与讽刺之都」。

欧洲犹太人协会（European Jewish Association）主席马戈林（Menachem Margolin）表示：「尽管受到广泛批评，尽管怪诞的反犹意象那么明确，尽管有机会可以至少承认错误和这件事造成的伤害，亚斯特市长仍然一直保持蔑视且嘲讽的态度。」

连联合国教科文组织都认为亚斯特这次玩得过火了。今年3月，联合国教科文组织表示，会以谨慎且不妥协的态度应对此事；一般认为，亚斯特嘉年华很可能从遗产名录中除名。（译者：曾依璇/核稿：陈昱婷）

© 2019 AFP