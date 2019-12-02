洪灾肆虐法国南部 救援直升机坠毁3人罹难

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（法新社法国巴黎2日电） 法国南部正饱受严重水患所苦，已有2人罹难。一架直升机在前往灾区救援途中于马赛附近坠毁，3名紧急救难人员丧命。

这架EC145直升机昨天晚间在南部瓦尔省（Var）执行救援及勘察任务时，与地勤失去无线电及雷达联系。

内政部长卡斯塔纳（Christophe Castaner）及负责内政事务的国务秘书努内斯（Laurent Nunez）在声明中表示，今天凌晨1时30分在距离马赛约17公里的勒霍夫镇（Le Rove）附近，找到3名救援人员的遗体。

当局正调查这起事件，将厘清事发当下情况。卡斯塔纳和努内斯说：「在法国准备于今天向13名在非洲马利殉职的军人致敬时，又失去了3名为保护国人而献出生命的平凡英雄。」

这13名军人是因为军用直升机在空中相撞而丧生，他们的遗体昨天从非洲送抵法国，预定今天由总统马克宏（Emmanuel Macron）主持致敬仪式。

法国南部滨海度假区正遭受水患肆虐，昨天有2人罹难，分别是试图驾车涉水的牧羊人，以及出门照料牲畜的牧人，他们都被水流冲走。

法国南部上周才因水患导致6人丧生，周末这波猛烈雨势再度酿灾。（译者：曾依璇/核稿：刘文瑜）

© 2019 AFP